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Акулина Семенова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Акулина Семенова
Пол
жен
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1773
Родственная связь
жена [4]
Номер семьи
221
Номер в семье
8
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1206
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 221
01 | Иван Семенов: 63 года | крестьянин - глава
02 | Пелагея Иванова: 64 года | крестьянка - жена [1]
03 | Василий Иванов: 31 год | крестьянин - сын [1]
04 | Кузьма Иванов: 27 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Степанида Егорова: 34 года | крестьянка - жена [3]
06 | Лука Васильев: 6 лет | крестьянин - сын [3]
07 | Федор Васильев: 4 года | крестьянин - сын [3]
08 | Акулина Семенова: 28 лет | крестьянка - жена [4]
09 | Моисей Кузьмин: 6 лет | крестьянин - сын [4]
10 | Устиния Кузьмина: 5 лет | крестьянка - дочь [4]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Маерова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.36об-37: двор №94).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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