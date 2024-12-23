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Селиверст Александров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Селиверст Александров
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
сын [4]
Номер семьи
219
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1205об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 219
01 | Михаил Леонтьев: 42 года | крестьянин - глава
02 | Екатерина Иванова: 38 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Матрена Леонтьева: 48 лет | крестьянка - сестра [1]
04 | Александр Иванов: 28 лет | крестьянин - сын [3]
05 | Домна Абрамова: 27 лет | крестьянка - жена [4]
06 | Селиверст Александров: 9 лет | крестьянин - сын [4]
07 | Иван Александров: 7 лет | крестьянин - сын [4]
08 | Сергей Александров: 2 года | крестьянин - сын [4]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Малыженков (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.109об-110: двор №284).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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