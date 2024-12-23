Александр Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Александр Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 219
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1205об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 219
01 | Михаил Леонтьев: 42 года | крестьянин - глава
02 | Екатерина Иванова: 38 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Матрена Леонтьева: 48 лет | крестьянка - сестра [1]
04 | Александр Иванов: 28 лет | крестьянин - сын [3]
05 | Домна Абрамова: 27 лет | крестьянка - жена [4]
06 | Селиверст Александров: 9 лет | крестьянин - сын [4]
07 | Иван Александров: 7 лет | крестьянин - сын [4]
08 | Сергей Александров: 2 года | крестьянин - сын [4]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. В ревизии 1816 г. фамилия Малыженков (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.109об-110: двор №284).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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