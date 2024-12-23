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Татьяна Максимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Татьяна Максимова
Пол
жен
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1747
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
216
Номер в семье
2
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1205об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 216
01 | Иван Федоров: 76 лет | крестьянин - глава
02 | Татьяна Максимова: 54 года | крестьянка - жена [1]
03 | Петр Иванов: 42 года | крестьянин - сын [1]
04 | Авдотья Петрова: 31 год | крестьянка - жена [3]
05 | Ефим Петров: 8 лет | крестьянин - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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