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Варвара Захарова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Варвара Захарова
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1799
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
210
Номер в семье
10
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1205
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 210
01 | Матвей Иванов: 51 год | крестьянин - глава
02 | Мария Иванова: 53 года | крестьянка - жена [1]
03 | Иван Матвеев: 30 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Захар Матвеев: 25 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Марфа Давыдова: 32 года | крестьянка - жена [3]
06 | Матрена Иванова: 12 лет | крестьянка - дочь [3]
07 | Пелагея Иванова: 8 лет | крестьянка - дочь [3]
08 | Наталья Алексеева: 27 лет | крестьянка - жена [4]
09 | Алексей Захаров: 5 лет | крестьянин - сын [4]
10 | Варвара Захарова: 2 года | крестьянка - дочь [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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