Наталья Алексеева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Наталья Алексеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Родственная связь
- жена [4]
- Номер семьи
- 210
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1205
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 210
01 | Матвей Иванов: 51 год | крестьянин - глава
02 | Мария Иванова: 53 года | крестьянка - жена [1]
03 | Иван Матвеев: 30 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Захар Матвеев: 25 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Марфа Давыдова: 32 года | крестьянка - жена [3]
06 | Матрена Иванова: 12 лет | крестьянка - дочь [3]
07 | Пелагея Иванова: 8 лет | крестьянка - дочь [3]
08 | Наталья Алексеева: 27 лет | крестьянка - жена [4]
09 | Алексей Захаров: 5 лет | крестьянин - сын [4]
10 | Варвара Захарова: 2 года | крестьянка - дочь [4]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Немцова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.34об-35: двор №91).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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