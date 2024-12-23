Зиновий Алексеев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Зиновий Алексеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 207
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1204об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 207
01 | Алексей Ефимов: 49 лет | крестьянин - глава
02 | Матрена Семенова: 47 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Степан Алексеев: 19 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Зиновий Алексеев: 16 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Сергей Алексеев: 13 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Иван Алексеев: 10 лет | крестьянин - сын [1]
07 | Антон Алексеев: 2 года | крестьянин - сын [1]
08 | Ксения Алексеева: 11 лет | крестьянка - дочь [1]
09 | Фекла Алексеева: 4 года | крестьянка - дочь [1]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Малыженков (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.42об-43: двор №116).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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