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Фекла Терентьева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Фекла Терентьева
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1790
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
204
Номер в семье
5
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1204об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 204
01 | Терентий Артемьев: 65 лет | крестьянин - глава
02 | Елена Афанасьева: 53 года | крестьянка - жена [1]
03 | Петр Терентьев: 21 год | крестьянин - сын [1]
04 | Данила Терентьев: 12 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Фекла Терентьева: 11 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Домна Терентьева: 8 лет | крестьянка - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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