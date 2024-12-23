Кузьма Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Кузьма Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 202
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1204об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 202
01 | Иван Никитин: 71 год | крестьянин - глава
02 | Авдотья Иванова: 52 года | крестьянка - жена [1]
03 | Сидор Иванов: 43 года | крестьянин - сын [1]
04 | Кузьма Иванов: 27 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Анна Васильева: 38 лет | крестьянка - жена [3]
06 | Дмитрий Сидоров: 15 лет | крестьянин - сын [3]
07 | Иван Сидоров: 10 лет | крестьянин - сын [3]
08 | Моисей Сидоров: 3 года | крестьянин - сын [3]
09 | Авдотья Антонова: 33 года | крестьянка - жена [4]
10 | Прокофий Кузьмин: 7 лет | крестьянин - сын [4]
11 | Ульяна Кузьмина: 36 лет | солдатка - сноха [1]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Ковалев (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.44об-45: двор №120).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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