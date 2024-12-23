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Авдотья Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Авдотья Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1749
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
202
Номер в семье
2
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1204об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 202
01 | Иван Никитин: 71 год | крестьянин - глава
02 | Авдотья Иванова: 52 года | крестьянка - жена [1]
03 | Сидор Иванов: 43 года | крестьянин - сын [1]
04 | Кузьма Иванов: 27 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Анна Васильева: 38 лет | крестьянка - жена [3]
06 | Дмитрий Сидоров: 15 лет | крестьянин - сын [3]
07 | Иван Сидоров: 10 лет | крестьянин - сын [3]
08 | Моисей Сидоров: 3 года | крестьянин - сын [3]
09 | Авдотья Антонова: 33 года | крестьянка - жена [4]
10 | Прокофий Кузьмин: 7 лет | крестьянин - сын [4]
11 | Ульяна Кузьмина: 36 лет | солдатка - сноха [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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