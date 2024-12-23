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Карп Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Карп Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1746
Родственная связь
глава
Номер семьи
200
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1204
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 200
01 | Карп Иванов: 55 лет | крестьянин - глава
02 | Мавра Матвеева: 54 года | крестьянка - жена [1]
03 | Филипп Карпов: 25 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Васса Карпова: 19 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Варвара Карпова: 16 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Татьяна Кузьмина: 25 лет | крестьянка - жена [3]
07 | Осип Филиппов: 11 лет | крестьянин - сын [3]
08 | Дмитрий Филиппов: 8 лет | крестьянин - сын [3]
09 | Иван Филиппов: 2 года | крестьянин - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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