Карп Иванов
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Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Карп Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 55
- Год рождения вычисленный
- 1746
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 200
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1204
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 200
01 | Карп Иванов: 55 лет | крестьянин - глава
02 | Мавра Матвеева: 54 года | крестьянка - жена [1]
03 | Филипп Карпов: 25 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Васса Карпова: 19 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Варвара Карпова: 16 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Татьяна Кузьмина: 25 лет | крестьянка - жена [3]
07 | Осип Филиппов: 11 лет | крестьянин - сын [3]
08 | Дмитрий Филиппов: 8 лет | крестьянин - сын [3]
09 | Иван Филиппов: 2 года | крестьянин - сын [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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