Ульян Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльян Емельянов

Ульян Емельянов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Ульян Емельянов
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1796
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
199
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1204
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 199
01 | Михаил Артемьев: 48 лет | крестьянин - глава
02 | Прасковья Леонтьева: 48 лет | крестьянка - дочь [1]
03 | Емельян Михайлов: 27 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Петр Михайлов: 25 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Софья Михайлова: 17 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Прасковья Герасимова: 28 лет | крестьянка - жена [3]
07 | Маркел Емельянов: 12 лет | крестьянин - сын [3]
08 | Ульян Емельянов: 5 лет | крестьянин - сын [3]
09 | Петр Емельянов: 3 года | крестьянин - сын [3]
10 | Екатерина Емельянова: 10 лет | крестьянка - дочь [3]
11 | Анна Иванова: 25 лет | крестьянка - жена [4]
12 | Александр Петров: 4 года | крестьянин - сын [4]
13 | Варвара Петрова: 7 лет | крестьянка - дочь [4]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Мокрецов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.45об-46: двор №124).
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.