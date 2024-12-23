Прасковья Герасимова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Прасковья Герасимова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 199
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1204
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 199
01 | Михаил Артемьев: 48 лет | крестьянин - глава
02 | Прасковья Леонтьева: 48 лет | крестьянка - дочь [1]
03 | Емельян Михайлов: 27 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Петр Михайлов: 25 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Софья Михайлова: 17 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Прасковья Герасимова: 28 лет | крестьянка - жена [3]
07 | Маркел Емельянов: 12 лет | крестьянин - сын [3]
08 | Ульян Емельянов: 5 лет | крестьянин - сын [3]
09 | Петр Емельянов: 3 года | крестьянин - сын [3]
10 | Екатерина Емельянова: 10 лет | крестьянка - дочь [3]
11 | Анна Иванова: 25 лет | крестьянка - жена [4]
12 | Александр Петров: 4 года | крестьянин - сын [4]
13 | Варвара Петрова: 7 лет | крестьянка - дочь [4]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Мокрецова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.45об-46: двор №124).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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