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Васса Прокофьева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Васса Прокофьева
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1799
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
198
Номер в семье
7
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1204
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 198
01 | Ирина Иванова: 53 года | крестьянская вдова - глава
02 | Егор Васильев: 28 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Прокофий Васильев: 23 года | крестьянин - сын [1]
04 | Авдотья Андреева: 25 лет | крестьянка - жена [2]
05 | Тарас Егоров: 1 год | крестьянин - сын [2]
06 | Агафья Иванова: 23 года | крестьянка - жена [3]
07 | Васса Прокофьева: 2 года | крестьянка - дочь [3]
08 | Прасковья Макарова: 78 лет | крестьянская вдова - бабушка [2]
09 | Авдотья Иванова: 34 года | солдатка - сноха [8]
10 | Ефим Антипов: 13 лет | крестьянин - сын [9]
11 | Пелагея Антипова: 7 лет | крестьянка - дочь [9]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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