Авдотья Андреева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Авдотья Андреева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Родственная связь
- жена [2]
- Номер семьи
- 198
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1204
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 198
01 | Ирина Иванова: 53 года | крестьянская вдова - глава
02 | Егор Васильев: 28 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Прокофий Васильев: 23 года | крестьянин - сын [1]
04 | Авдотья Андреева: 25 лет | крестьянка - жена [2]
05 | Тарас Егоров: 1 год | крестьянин - сын [2]
06 | Агафья Иванова: 23 года | крестьянка - жена [3]
07 | Васса Прокофьева: 2 года | крестьянка - дочь [3]
08 | Прасковья Макарова: 78 лет | крестьянская вдова - бабушка [2]
09 | Авдотья Иванова: 34 года | солдатка - сноха [8]
10 | Ефим Антипов: 13 лет | крестьянин - сын [9]
11 | Пелагея Антипова: 7 лет | крестьянка - дочь [9]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Мотыгина (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.46об-47: двор №126).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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