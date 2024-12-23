Дмитрий Прокофьев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Дмитрий Прокофьев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 193
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- У причастия был.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1203об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 193
01 | Ульяна Петрова: 50 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Прокофий Львов: 30 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Потап Львов: 17 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Анна Львова: 12 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Авдотья Кузьмина: 29 лет | крестьянка - жена [2]
06 | Дмитрий Прокофьев: 8 лет | крестьянин - сын [2]
07 | Анастасия Прокофьева: 10 лет | крестьянка - дочь [2]
08 | Татьяна Прокофьева: 9 лет | крестьянка - дочь [2]
09 | Прасковья Михайлова: 21 год | крестьянка - жена [3]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Капустенков (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.48об-49: двор №131).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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