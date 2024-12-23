Яков Михайлов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Яков Михайлов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Родственная связь
- пасынок [1]
- Номер семьи
- 192
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1203об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 192
01 | Иван Михайлов: 63 года | крестьянин - глава
02 | Авдотья Леонтьева: 67 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Яков Михайлов: 23 года | крестьянин - пасынок [1]
04 | Ульяна Андреева: 25 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Федот Яковлев: 8 лет | крестьянин - сын [3]
- Комментарий наборщика
- В документе записан как родной сын Ивана Михайлова. Здесь исправлено согласно ревизии 1816 г.: в ней он записан как пасынок, отчество Михайлов, фамилия Зайцов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.48об-49: двор №132).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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