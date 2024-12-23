Акулина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Андреева

Акулина Андреева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Акулина Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1782
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
186
Номер в семье
4
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1203
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 186
04 | Акулина Андреева: 19 лет | крестьянка - дочь [2]
05 | Прасковья Андреева: 13 лет | крестьянка - дочь [2]
06 | Анастасия Панкратова: 12 лет | крестьянка - дочь [3]
07 | Елена Ильина: 39 лет | крестьянская вдова - сестра [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.