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Панкрат Ильин

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Панкрат Ильин
Пол
муж
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1767
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
186
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1203
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 186
01 | Илья Дмитриев: 73 года | крестьянин - глава
02 | Андрей Ильин: 51 год | крестьянин - сын [1]
03 | Панкрат Ильин: 34 года | крестьянин - сын [1]
Примечание: Вдов.
Дополнительная информация в записи
Вдов.
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Кеняшов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.50а_об-51: двор №138).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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