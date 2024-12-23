Иван Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Ильин

Иван Ильин

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Иван Ильин
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1781
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
182
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1202об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 182
01 | Марфа Макеева: 56 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Даниил Ильин: 25 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Иван Ильин: 20 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Евфимия Максимова: 24 года | крестьянка - жена [2]
05 | Устиния Иванова: 31 год | крестьянская вдова - соседка [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.