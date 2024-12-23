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Прасолов Павел Трофимов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Прасолов Павел Трофимов
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
171-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
02.09.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
02.9.1899
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от слабости
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Одигитриевский ,Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт умерших: 29 муж
Умерш. - Прасолов Аресений Павлович (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Отец умерш. - Прасолов Павел Трофимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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