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Белов Егор Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Белов Егор Иванов
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
55-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
15.06.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с-цо Нижне-Касьяново, Лосинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата смерти
15.6.1894
Возраст (месяцев)
1
Причина смерти
от слабости
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Одигитриевский ,Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт умерших: 29 муж
Умерш. - Белов Митрофан Егорович (с-цо Нижне-Касьяново, Лосинская вол., Калужский у., Калужская губ. )
Отец умерш. - Белов Егор Иванов, крестьянин (с-цо Нижне-Касьяново, Лосинская вол., Калужский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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