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Гавриков Самуил Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гавриков Самуил Семенов
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
54-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
13.06.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
13.6.1894
Возраст (месяцев)
8
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Одигитриевский ,Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт умерших: 28 муж
Умерш. - Гавриков Иоанн Самуилович (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Отец умерш. - Гавриков Самуил Семенов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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