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Воробьев Семен Ильин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воробьев Семен Ильин
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
49-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
03.06.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
03.6.1894
Возраст (лет)
3
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Одигитриевский ,Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт умерших: 26 муж
Умерш. - Воробьев Тихон Семенович (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Отец умерш. - Воробьев Семен Ильин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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