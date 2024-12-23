Киселев Иоанн Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Иоанн Васильев

Киселев Иоанн Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Киселев Иоанн Васильев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
44-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
13.05.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
купец
Нас. Пункт приписки
г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ.
Дата смерти
13.5.1894
Возраст (лет)
42
Причина смерти
от онемения ног и гангрены
Священнослужители
Села Маркова Священник Сергий Субботин ,Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт умерших: 22 муж
Умерш. - Киселев Иоанн Васильев, купец города Белева Тульской губ (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.