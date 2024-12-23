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Агрипина

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Агрипина
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
41-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
27.04.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
27.4.1894
Возраст (месяцев)
9
Причина смерти
от слабости
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Одигитриевский ,Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт умерших: 22 жен
Умерш. - Агрипина (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Мать умерш. - Тришина Акилина Иванова (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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