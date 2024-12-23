Маланьина Домника Семеновна
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Маланьина Домника Семеновна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер в справочнике
- 32-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 24.03.1894
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Нас. Пункт приписки
- д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата смерти
- 24.3.1894
- Возраст (лет)
- 1
- Причина смерти
- от простуды
- Священнослужители
- Приходский священник Иоанн Одигитриевский ,Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 16 жен
Умерш. - Маланьина Домника Семеновна (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Отец умерш. - Маланьин Семен Стефанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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