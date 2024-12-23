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Маслова Параскева Кириллова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маслова Параскева Кириллова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
28-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
20.03.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
20.3.1894
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
5
Причина смерти
от простуды
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Одигитриевский ,Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт умерших: 14 жен
Умерш. - Маслова Параскева Кириллова, крестьянская дочь (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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