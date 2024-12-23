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Илюхин Семен Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Илюхин Семен Николаев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
449-б
Роль персоны
Жених
Дата события
11.11.1916
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1916
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.4,д.124
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Илюхин Семен Николаев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Хряпина Наталия Миронова, крестьянская девица (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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