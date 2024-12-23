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Ивушкин Ермилл Космин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Ивушкин Ермилл Космин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
446-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
29.07.1916
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
29.07.1916
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.4,д.124
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Ивушкин Игнат Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Демина Евдокия Дмитриева, крестьянская девица (д. Истомино, Никольская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ивушкин Ермилл Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Щепочкин Андрей Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Ивушкин Андрей Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Савин Илья Васильев, крестьянин (д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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