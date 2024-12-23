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Царьков (Халимонов) Гавриил Максимов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Царьков (Халимонов) Гавриил Максимов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
445-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
22.07.1916
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
22.07.1916
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.4,д.124
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Трунов Георгий Феофилактов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Степаничева Мария Филиппова, крестьянская девица (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Трунов Кирилл Феофилактов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Фоничев Исидор Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Рытов Алексей Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Царьков (Халимонов) Гавриил Максимов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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