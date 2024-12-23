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Трунов Георгий Феофилактов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Трунов Георгий Феофилактов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
445-б
Роль персоны
Жених
Дата события
22.07.1916
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
22.07.1916
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.4,д.124
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Трунов Георгий Феофилактов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Степаничева Мария Филиппова, крестьянская девица (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Трунов Кирилл Феофилактов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Фоничев Исидор Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Рытов Алексей Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Царьков (Халимонов) Гавриил Максимов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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