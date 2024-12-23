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Хромова Евфимия Петрова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Хромова Евфимия Петрова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
442-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
12.02.1916
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
12.02.1916
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.4,д.124
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Ульянов Евтихий Андреев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Хромова Евфимия Петрова, крестьянская девица (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Феодор Трифилиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютин Феодор Леониев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бобков Прокопий Трифилиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маркин Петр Митрофанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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