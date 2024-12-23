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Ульянов Евтихий Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Ульянов Евтихий Андреев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
442-б
Роль персоны
Жених
Дата события
12.02.1916
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
12.02.1916
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.4,д.124
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Ульянов Евтихий Андреев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Хромова Евфимия Петрова, крестьянская девица (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Феодор Трифилиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютин Феодор Леониев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бобков Прокопий Трифилиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маркин Петр Митрофанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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