Козлов Стефан Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Стефан Стефанов

Козлов Стефан Стефанов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Козлов Стефан Стефанов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
441-б
Роль персоны
Жених
Дата события
08.02.1916
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
08.02.1916
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.4,д.124
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Козлов Стефан Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Коткова Евдокия Адрианова, крестьянская девица (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ивушкин Игнат Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Поляков Тимофей Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Тимофей Петров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Королев Ефим Егоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.