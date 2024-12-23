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Трунов Петр Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Трунов Петр Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
440-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.02.1916
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Настина, Ясеновская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
05.02.1916
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.4,д.124
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Чухнаков Николай Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Рыжева Наталия Николаева, крестьянская девица (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ивушкин Иван Потапов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Фоничев Исидор Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Климов Дионисий Маккиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Трунов Петр Иванов, крестьянин (д. Настина, Ясеновская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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