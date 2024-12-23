Рыжева Наталия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжева Наталия Николаева

Рыжева Наталия Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Рыжева Наталия Николаева
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
440-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
05.02.1916
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
05.02.1916
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.4,д.124
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Чухнаков Николай Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Рыжева Наталия Николаева, крестьянская девица (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ивушкин Иван Потапов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Фоничев Исидор Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Климов Дионисий Маккиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Трунов Петр Иванов, крестьянин (д. Настина, Ясеновская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.