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Антонов Михаил Космин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Антонов Михаил Космин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
438-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
22.01.1916
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Точна, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
22.01.1916
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.4,д.124
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Чижов Василий Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Феодорова Ефросинья Яковлева, крестьянская девица (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Степаничев Яков Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Максим Саввов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Антонов Михаил Космин, крестьянин (д. Точна, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тимошин Петр Антонов, крестьянин (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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