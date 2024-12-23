Халимонов Максим Саввов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Халимонов Максим Саввов
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 438-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 22.01.1916
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 22.01.1916
- Священнослужители
- Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.4,д.124
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Чижов Василий Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Феодорова Ефросинья Яковлева, крестьянская девица (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Степаничев Яков Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Максим Саввов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Антонов Михаил Космин, крестьянин (д. Точна, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тимошин Петр Антонов, крестьянин (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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