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Феодорова Ефросинья Яковлева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Феодорова Ефросинья Яковлева
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
438-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
22.01.1916
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
22.01.1916
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.4,д.124
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Чижов Василий Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Феодорова Ефросинья Яковлева, крестьянская девица (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Степаничев Яков Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Максим Саввов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Антонов Михаил Космин, крестьянин (д. Точна, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тимошин Петр Антонов, крестьянин (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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