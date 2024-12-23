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Евсеев Никита Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Евсеев Никита Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
437-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
15.01.1916
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
Леохино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
15.01.1916
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.4,д.124
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Волков Игнат Никитин, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Степнова Анна Иванова, крестьянка (д. Новосельск, Никольская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Волков Феофилаки Иларионов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Серегин Иван Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Евсеев Никита Иванов, крестьянин ( Леохино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Романов Егор Комин, крестьянин (д. Новоселок, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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