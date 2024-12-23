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Церковников Михаил Петров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Церковников Михаил Петров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
435-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
01.04.1915
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.04.1915
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1357
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Дорохов Петр Никифоров, крестьянин-вдовец (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Кузина Александра Тимофеева, крестьянка вдова (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Мирон Саввов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Церковников Михаил Петров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Зайцев Терентий Ермолаев, крестьянин (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Церковников Михаил Петров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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