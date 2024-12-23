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Дорохов Петр Никифоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дорохов Петр Никифоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
435-б
Роль персоны
Жених
Дата события
01.04.1915
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин-вдовец
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.04.1915
Возраст (лет)
56
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1357
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Дорохов Петр Никифоров, крестьянин-вдовец (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Кузина Александра Тимофеева, крестьянка вдова (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Мирон Саввов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Церковников Михаил Петров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Зайцев Терентий Ермолаев, крестьянин (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Церковников Михаил Петров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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