Сапожников Трофим Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожников Трофим Егоров

Сапожников Трофим Егоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Сапожников Трофим Егоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
434-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
21.01.1915
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ново-Александровка, Глубоковская вол.,
Дата брака
21.01.1915
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1357
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Косарев Косма Михайлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Косарева Ксения Михайлова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Лукьянов Феодор Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Сапожников Трофим Егоров, крестьянин (д. Ново-Александровка, Глубоковская вол., )
Свидетель невесты - Косарев Василий Михайлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Хромов Григорий Сафронов, крестьянин (д. Ново-Александровка, Глубоковская вол., )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.