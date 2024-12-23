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Косарева Ксения Михайлова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Косарева Ксения Михайлова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
434-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
21.01.1915
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
21.01.1915
Возраст (лет)
16
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1357
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Косарев Косма Михайлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Косарева Ксения Михайлова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Лукьянов Феодор Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Сапожников Трофим Егоров, крестьянин (д. Ново-Александровка, Глубоковская вол., )
Свидетель невесты - Косарев Василий Михайлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Хромов Григорий Сафронов, крестьянин (д. Ново-Александровка, Глубоковская вол., )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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