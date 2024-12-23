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Сеньков Андрей Ильин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Сеньков Андрей Ильин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
433-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.11.1914
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.11.1914
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1352
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Куненков Давид Изотов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Ченкова Варвара Борисова, крестьянка (д. Митинка, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Петр Никитин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Сеньков Андрей Ильин, крестьянин (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Салохин Артемий Митрофанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Чухнаков Василий Пркофьев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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