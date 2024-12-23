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Прасолова Пелагия Федорова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Прасолова Пелагия Федорова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
431-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
10.11.1914
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.11.1914
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1352
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Лукьянов Козма Евфимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Прасолова Пелагия Федорова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Дремин Сильвестр Николаев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Лукьянов Федор Федоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Лукьянов Никита Федоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тимошин Николай Александров, крестьянин (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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