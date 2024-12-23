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Червяков Савелий Прокопиев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Червяков Савелий Прокопиев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
429-б
Роль персоны
Жених
Дата события
10.11.1914
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.11.1914
Возраст (лет)
50
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1352
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Червяков Савелий Прокопиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Бобкова Екатерина Андреева, крестьянка вдова (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Лукьянов Феодор Феодоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Червяков Андрей Прокопиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Евдокимов Алексей Игнатов, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Лукьянов Федор Федоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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