Давыдов Федор Евтеев
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Давыдов Федор Евтеев
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 428-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 10.11.1914
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 10.11.1914
- Возраст (лет)
- 20
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1352
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Давыдов Федор Евтеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Седова Ксения Павлова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Максимов Тихон Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Мефодин Павел Михайлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Давыдов Семен Евтеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Седов Адриан Павлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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