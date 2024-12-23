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Козлов Павел Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Козлов Павел Тимофеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
427-б
Роль персоны
Жених
Дата события
22.09.1914
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
22.09.1914
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1352
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Козлов Павел Тимофеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Михайлова Анна Евфимова, крестьянка (д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Максимов Афанасий Мокиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Щепочкин Андрей Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Политов Димитрий Сергиев, крестьянин (д. Житня, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халимонов Мирон Савельев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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